Dagsferð 15. júní á Snæfellsnesið



Það er komið að hinni árlegu sumarferð Lindarinnar. Að þessu sinni verður farið á Snæfellsnesið.

Snæfellsnesið er eins og perlufesti með mörgum fallegum perlum. Við heimsækjum Gerðuberg og skoðum stuðlana í berginu. Að vanda munum við heimsækja Hellna og Arnarstapa og gefa þátttakendum kost á að ganga að njóta náttúrunnar. Heimsókn að Malarrifi er mikilvægur þáttur í að kynnast sögu svæðisins. Keyrt verður fyrir nesið og Kirkjufellið skoðað frá fossinum. Síðan verður komið við í Stykkishólmi og gengið á Helgafell ef tími gefst til.

Hafliði Kristinsson mun lýsa staðháttum og leiðsegja í ferðinni.

Þessi dagsferð kostar 16.000 kr. á mann og er þá allt innifalið; rútuferð, leiðsögn, gillmáltíð og tveir drekkutímar á leiðinni. Jón Þór hjá Ævintýri ehf. hefur í mörg ár gefið Lindinni afnot af rútu fyrir þessar ferðir og nú í ár ætla þau hjónin Adda og Ámundi að gefa heila grillveislu. Need I say more! Þú færð því töluvert fyrir peninginn … og allt til styrktar Lindinni.

Ekki má svo gleyma samfélaginu. Það er alltaf gleði og ánægja í þessum ferðum. Við gerum ráð fyrir að leggja af stað kl. 8 frá Krókhálsi 4 á þessum laugardagsmorgni og koma heim ca kl. 21 til 22 um kvöldið.